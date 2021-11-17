Коштує такий пункт близько 4 мільйонів рублів (приблизно 1,5 мільйона гривень).

У Ленінградській області (РФ) вкрали мобільний пункт вакцинації.

Про це пише Telegram-канал BAZA.

Спеціальний медичний автомобіль "ГАЗон NEXT" належав Тихвинській лікарні. Машина стояла на Лікарняному проїзді, проте в ніч з 13 на 14 листопада зникла - її викрали невідомі.

Хоча авто оснащено системою стеження, відшукати його поки що не змогли.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 в Україні вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію можна дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, раніше боєць ММА з Росії зарізав кісткою лікаря через суперечку про щеплення.

У Відні пропонують вакцинуватися проти COVID-19 в борделі та отримати приємний бонус.

А в Україні продавали "магніт-античіп" для "безпечної вакцинації".

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Автор: Катерина Комолова