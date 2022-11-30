Крім того, кожен регіон може додатково запроваджувати власні заборони на збори, мітинги та демонстрації.

Рада федерації Росії схвалила закон про заборону мітингів біля певних об'єктів.

Так, мітинги заборонили в будівлях органів публічної влади та на прилеглих до них територіях, земельних ділянках, де розташовані церкви та інші споруди, в аеропортах, на залізничних і автомобільних вокзалах, у портах, у будівлях і на території вишів, шкіл і лікарень, повідомляють росЗМІ.

Забороняється також мітингувати на території біля об'єктів, які забезпечують функціонування електричних, теплових, водопровідних і газових мереж.

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Крім того, кожен регіон може додатково запроваджувати власні заборони на збори, мітинги та демонстрації. Це можуть зробити, якщо такий захід "обумовлений історичними, культурними, іншими об'єктивними особливостями суб'єкта Російської Федерації".

Протести проти мобілізації в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії.

Того ж дня у багатьох містах РФ пройшли акції протесту. Мітинги відбулися в Барнаулі, Улан-Уде, Якутську, Іркутську, Красноярському краї, Томську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Уфі, а також у Москві і Санкт-Петербурзі. Всі вони супроводжувалися побиттям і арештами їх учасників силовиками.

Загалом було затримано понад 1300 осіб. Найбільше затримань зафіксували в двох найбільших містах Росії: 530 зафіксовано в Москві і понад 470 в Санкт-Петербурзі.

Днями стало відомо, що російські окупанти проводять підготовчі заходи до чергової хвилі прихованої мобілізації. Військовий експерт Денис Попович вважає, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація. Ймовірно, заборона на мітинги пов'язана саме цим.

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