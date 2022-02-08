Петицію за відставку глави Чечні могли "накрутити боти", вважає прес-секретар Путіна.

В Росії відкрили збір підписів за відставку глави Чечні Рамзана Кадирова. Вже майже 100 тисяч людей підписали петицію з такою вимогою, але в Кремлі реагувати відмовляються. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про "накрутку ботів".

Петиція під назвою "Кадирова - у відставку!" з'явилася на сайті change.org.

Автор петиції вказав, що Кадиров очолює Чеченську республіку вже 15 років, за цей час він зробив з регіону "відокремлену державу всередині РФ". За словами людини, яка відкрила збір підписів, в Чечні вже давно не працюють російські закони і діють свої порядки.

"Кадиров сформував в Чечні регіональну армію, яка лояльна особисто йому... Кадиров, його найближче оточення, місцеві чиновники допускають публічні погрози на адресу журналістів, правозахисників, суддів та членів їх сімей. У своїй риториці вони апелюють до поняття "кровної помсти" і обіцяють відрізати голови своїм опонентам", - зазначено в петиції.

Сам Кадиров публічно зізнається в тому, що не може вирішити проблеми Чечні, через що регіон, за його ж словами, "не протримається і трьох місяців" без дотацій. Тому росіянин вимагає відставки глави Чечні, адже він не відповідає займаній посаді.

Петиція швидко збирає підписи. За звільнення Кадирова проголосувало вже майже 100 тисяч росіян. Однак Кремль реагувати на обурення людей відмовляється.

За словами Пєскова, голосування"накрутили боти". Прес-секретар Путіна зазначив, що у нього немає ніяких нових оцінок щодо петиції.

"Там знеособлене голосування, яке може накручуватися ботами й так далі. Ну, відповідним чином і ставимося до цього", - передають російські ЗМІ слова Пєскова.

Читайте такожПутін назвавши місією росіян зміцнювати і розвивати "русский мир"Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кадиров поділився своєю думкою про ситуацію в нашій країні. Він заявив, що ввів би війська в Україну на місці Путіна і "навів би порядок".

Вас також можуть зацікавити новини: