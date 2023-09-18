Це перший такий вирок, винесений російській жінці-військовослужбовиці.

Вагітну жінку-єфрейтора з малолітньою дитиною Мадіну Кабалоєву в РФ визнали винною в неявці на військову службу у період мобілізації, пише видання"Комерсант". Це перший вирок, винесений за відповідною статтею Кримінального кодексу жінці-військовослужбовиці.

Повідомляється, що у Кабалоєвої була рекомендація про тимчасове звільнення від військової служби через вагітність, а також у зв'язку з наявністю малолітньої дитини, видана медичною ротою її військової частини. Жінка була впевнена, що медична рота передасть командуванню інформацію про її стан, і сама у військову частину не з'явилася. Це і стало причиною для початку кримінального провадження щодо неї.

Кабалоєву звинуватили в тому, що вона не звільнилася з військової служби у зв'язку з вагітністю, продовжувала отримувати забезпечення і користуватися наявними пільгами, отже, залишалася військовослужбовицею і була зобов'язана з'явитися в частину.

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Владикавказький гарнізонний військовий суд засудив Кабалоєву до шести років у колонії загального режиму. Виконання вироку відклали до 2032 року у зв'язку з тим, що у підсудної неповнолітні діти. Оскарження вироку не дало результату.

Ухилення від мобілізації в РФ

Восени 2022 року на тлі оголошеної в Росії мобілізації були внесені зміни до "військових статей" Кримінального кодексу. Зокрема, посилили покарання за неявку та ухилення від служби.

У липні 2023 року в Держдумі РФ запропонували внести поправки до Кодексу адміністративних порушень, пов'язаних з мобілізацією і військовим обліком. Російська влада хотіла підвищити вже наявні штрафи.

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