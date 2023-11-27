Водою затопило центр Олюторського району.

У Росії пішов під воду аеродром Тілічікі - стратегічний об'єкт, розташований на Камчатці поруч із затокою Корфа.

Про це йдеться в сюжеті, який показали на росТБ у зв'язку з потопом в Камчатському краї. Повідомляється, що вранці 27 листопада Берингове море вийшло з берегів й затопило злітно-посадкову смугу разом з адміністративним центром Олюторського району.

"Рейси тимчасово припинені. Пасажирів, що прямували в Петропавловськ-Камчатський, планують доставити на вертольотах Мі-8", - уточнив Amur Mash.

Відзначається, що МНС РФ намагається впоратися з "великою водою" і обіцяє відновити авіасполучення за кілька днів.

В Україні перекрили 14 автодоріг через погану погоду

Вранці 27 листопада в Україні тимчасово перекрили рух на 14 автошляхах через сильну хуртовину. Водночас, у зв'язку з поганими погодними умовами, без світла залишився ряд населених пунктів у 16 областях України.

За даними МВС, найскладніша ситуації на півдні і півночі Одеської область. Там снігом дороги завалило до півтора метрів.

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