У Росії усвідомлюють, що країна котиться в прірву, вважає радник ОП.

У Росії вже розуміють, що перетворилися на міжнародного ізгоя, і що захоплені території їм не втримати. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю УНІАН.

"Вони розуміють, що на міжнародних ринках вони є абсолютними ізгоями, і ніхто не сприймає їхню концепцію цієї війни, їх виправдання цієї війни і їх наступні вимоги до цієї війни", – заявив він.

Подоляк підкреслив, що сьогодні світ вже не має наміру ігнорувати факт російської агресії, як це сталося в 2014 році. Він упевнений, що це "реально деморалізує" росіян.

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Також Подоляк вважає, що для росіян стала очевидною неможливість утримати всі території, які вони раніше встигли захопити, починаючи з 2014 року.

"Вони розуміють, що це крадене, що лояльності населення там немає, хоча вони звичайно намагалися... Вони підсвідомо розуміють, що після такої війни контролювати Крим неможливо. У Криму йтимуть бойові дії", - заявив він.

Ще одним наслідком більш ніж року повномасштабної війни стала десакралізація фігури Володимира Путіна і його оточення.

"Люди не сприймають їх як авторитетів, особливо спікерів парламенту. Якщо у них головний пропагандист сьогодні - Медведєв, якість пропаганди відповідне. (...) Є чітке розуміння, що на території України йде класична окупаційна війна... і все це абсолютно точно деморалізує Росію", – вважає Подоляк.

Ситуація в Росії - останні новини

Усередині Росії панує атмосфера імперського божевілля, наростаючого страху і економічної деградації. Наприклад, відомий російський пропагандист Антон Красовський, який раніше закликав вбивати українських дітей, днями розповів, що боїться за своє життя.

Через західні санкції в російській економіці починаються проблеми у всіх секторах без винятку. Так, у росіян виникли труднощі з ремонтом енергетичного обладнання, оскільки ввозити іноземні комплектуючі стало неможливо.

На цьому тлі зомбоване населення продовжує вимагати нових територіальних захоплень, у тому числі окупації Польщі та Фінляндії.

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