Раніше стало відомо, що за відправку "на СВО" Путін помилував одного з виконавців убивства Нємцова.

Чеченець Тамерлан Ескерханов, раніше засуджений за співучасть у вбивстві російського опозиціонера Бориса Нємцова, був не просто помилуваний за відправку "на СВО". Йому надали досить комфортні умови служби, ніяк не пов'язані з участю в бойових діях, пишуть російські опозиційні ЗМІ.

Так, за даними видання "Медуза", Ескерханов служить "у комфортних і безпечних умовах".

"Про звільнення Ескерханова, який отримав покарання у вигляді 14 років позбавлення волі, повідомили державні інформагентства ТАСС і РИА Новости. За їхніми даними, його помилували в березні, і він воює в Україні як "штурмовик", - ідеться в повідомленні.

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Однак "Новая газета Европа" з'ясувала, що Ескерханов у бойових діях участі не бере, а охороняє руїни металургійних комбінатів "Азовсталь" і "Завод імені Ілліча" в окупованому Маріуполі. При цьому до Ескерханова "на фронт" приїжджають його родичі. "Бійці" його підрозділу, а отже і він сам, мають право кожні пів року їздити у відпустку. Також убивця Нємцова справно отримує всі "військові виплати".

"Власне, сам Ескерханов наразі в такій відпустці й перебуває. Він приїхав на побивку в рідне село на початку серпня, і односельці зустріли його як справжнього героя. Новина розлетілася, і саме в такий спосіб і стало відомо про те, що Ескерханов перебуває на волі", - ідеться в публікації.

На думку джерел видання, у такий самий спосіб із в'язниці можуть звільнити Заура Дадаєва, якого вважають головним виконавцем убивства Нємцова. На сьогодні він - єдиний із засуджених за вбивство Нємцова, хто залишається в зоні, підконтрольній російській державі. Ще двоє засуджених - брати Анзор і Шадід Губашеви - були переведені до Чечні і "формально відбувають термін" у чеченській колонії Чорнокозово.

"16 лютого цього року саме з цієї колонії за УДЗ вийшов на свободу вбивця Анни Політковської Джабраїл Махмудов. Хоча фактично Махмудов був звільнений навіть раніше, оскільки 2022 року Наурський районний суд, до якого належить Чорнокозове, замінив йому покарання у вигляді позбавлення волі на примусові роботи", - дізналися журналісти.

Убивства Нємцова і Політковської

Нагадаємо, Борис Нємцов - відомий російський опозиціонер, він підтримував Україну і був критиком режиму Володимира Путіна. Його застрелили 27 лютого 2015 року в центрі Москви - на Великому Москворецькому мосту неподалік від Кремля.

Вбивство Нємцова викликало широкий резонанс як у РФ, так і за кордоном і було сприйнято як напад на свободу слова і політичну опозицію в країні. П'ятьох осіб було засуджено за виконання цього вбивства, проте замовники злочину так і не були названі.

Російську опозиційну журналістку Анну Політковську було вбито в під'їзді свого будинку в центрі Москви в жовтні 2006 року. Мотиви і замовника злочину слідству встановити не вдалося. Одним з основних напрямків її роботи була тема Чечні.

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