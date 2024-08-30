Про причини такого рішення не повідомляють.

У Москві співробітників МНС перевели на посилений режим служби, він діятиме до 9 вересня.

Російський Telegram-канал Baza повідомляє, що такий режим передбачає переведення працівників на тризмінний графік, виставлення варт, а також введення резервних змін. У цей період уся техніка МНС має бути готова до роботи.

На території частин служби необхідно щогодини проводити обхід, також потрібно перевіряти всі підвали, горища, підсобки, огорожі та решітки на вікнах. Крім того, відповідальні особи мають перебувати на робочих місцях цілодобово.

Канал публікує відео великої кількості пожежних рукавів біля одного з об'єктів. Стверджується, що ролик зняли неподалік від Московського нафтопереробного заводу.

Удари по російських нафтобазах

Як відомо, українська армія вже тривалий час атакує нафтопереробні об'єкти на території Росії. Під ударом безпілотних літальних апаратів опинялися як нафтобази, так і заводи.

У ніч на 28 серпня в Ростовській області атакували нафтобазу "Атлас", пожежу не можуть загасити вже третю добу. До цього потужна пожежа сталася на російській нафтобазі в Пролетарську.

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