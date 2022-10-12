Спочатку вважалося, що прапор Росії вивісили росіяни.

Група українців змусила італійця зняти російський прапор, який він вивісив у себе на балконі.

Відео українців виклав користувач TikTok pasha_stafff.

Дівчина на відео розповіла, що гуляла з друзями по Риму і раптом помітила на балконі одного будинку російський прапор. Це роздратувало молодь, і вони вирішили поговорити з путіністами.

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"Ми знайшли будинок, на який вивісили російський прапор. Ми спочатку закидали його яйцями, а потім знайшли на домофоні російське ім'я, подзвонили і попросили зняти прапор. На що вони відповіли: ми вам відкриваємо двері, заходьте і знімайте", - пояснила Українка.

Спочатку вважалося, що прапор Росії вивісили росіяни.

Українці зайшли в будинок і натрапили на українських біженців з Києва. Ті, своєю чергою, відповіли, що не знають нічого про сусіда, весь цей час він поводився тихо.

Тоді група громадян попрямувала до квартири прихильника "русского міра". Але відкрив їм не росіянин, а італієць у футболці з рашистською свастикою.

Він почав скаржитися на "українських нацистів" і звинувачував молодих людей у "8-річному бомбардуванні мирного Донбасу". Після бесіди чоловік все ж зняв російський прапор.

"Русский мир" за кордоном

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну і введення жорстких економічних санкцій проти РФ багато росіян втекли з Росії у європейські країни.

Але навіть за кордоном росіяни підтримують криваву агресію Путіна і різко висловлюються про українців. Вони влаштовують автопробіги, закликають вторгатися в інші країни і просто знущаються над українськими біженцями. Іноді конфлікти вимагають поліцейського втручання.

Але навіть у світлі загрози від громадян РФ деякі західні країни не відмовилися приймати російських туристів. Хоча є й винятки. Наприклад, Латвія обмежила в'їзд для росіян.

Українська влада домагається, щоб Євросоюз у пакеті нових санкцій ввів заборону на шенгенські візи для представників країни-агресора.

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