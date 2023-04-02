Дивну "провидицю" у її пропагандистських пророцтвах підтримувала й російські "експерти".

Російська пропаганда пробила нове дно, задуривши глядачам голови "прогнозами" відомої "віщунки" з Гоа. Невідома жінка у золотих аксесуарах та колоритному вбранні розповідала, яке велике майбутнє у Росії та "шалена енергетика" у російської землі.

Як повідомляє Telegram-канал "НеШутки", пропагандисти у кожному реченні натякали, що це "відома віщунка", однак ніхто з глядачів її не знає. Свій спіч "провидиця" почала з порції маячні про російську землю.

"Коли я ступила на російську землю, я відчула цю енергію. Мене нібито пронизувало цією енергією. Я побачила розряд над собою. Це було щось дивовижне", - заявила "віщунка".

За її "видіннями", результат війни Росії проти України нібито вже вирішений "на духовному рівні". Цілком очікувано вона заявила, що "перемога буде за Росією".

"Віщунки з Гоа" пропаганді виявилося мало, тому на ефір покликали астролога Михайла Левіна. Він заявив, що в Росії починається "золоте століття".

"Росія повинна стати духовним лідером, та взагалі лідером світу у цьому столітті", - заявив астролог.

Однак "віщунка з Гоа" не збиралася вгамовувати зі своїми прогнозами. Вона заявила, що США не буде так солодко, як Росії у майбутньому. За її версією, "американці страждатимуть через те, що зробила їхня влада". Водночас знищена санкціями російська економіка скоро "розквітне".

"Буде дуже несподіваний поворот, який стане золотою можливістю для Росії", - заявила "віщунка".

Астролог Левін тим часом закликає готуватися до того, що росіянам треба забути про нові Айфони, але "все почне змінюватися", бо "Росія - лідер майбутньої епохи".

"Ми - обрана країна. Нам треба навчитися відповідати своєму покликанню. Буде фантастичний ривок", - заявив астролог.

Зомбування магією: нова тактика роспропаганди

Роспропаганда все частіше закликає на ефіри магів, екстрасенсів та інших шахраїв. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Перед цим на росТБ показали цілий міні-фільм про бойового екстрасенса, який передбачив "результат війни". А зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

Вас також можуть зацікавити новини: