Разом з Меркуловим в ту ніч під завалами зруйнованого будинку опинилися дівчина, що жила в ньому, і ще один чоловік.

Під час обстрілу російськими військами села Суземка Брянської області було ліквідовано 46-річного "вагнерівця" Сергія Меркулова.

Рашистські Telegram-канали стверджують, що Меркулов воював проти українців не менш як півроку і 24 квітня повернувся на батьківщину.

Разом з Меркуловим в ту ніч під завалами зруйнованого будинку опинилися дівчина, що жила в ньому, і ще один чоловік - їх екстрено відвезли в лікарню.

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Але ще 19 квітня місцеві ЗМІ писали про ліквідацію у "зоні "СВО" деякого Меркулова з Дятлове Брянської області. Його родичі стверджували, що терорист назавжди залишився в українській землі на Донбасі.

Новий обстріл Брянської області - головне

У ніч на 29 квітня 2023 року російські війська відкрили артилерійський вогонь по селу Суземка Брянської області з "Точки-У", намагаючись звинуватити Україну у провокаціях.

А напередодні, вранці 28 квітня, РФ завдала удару по багатоповерхівці Умані, вбивши понад 30 осіб, у тому числі 6 дітей. OSINT-експерти з InformNapalm вважають метою атаки села - відволікання уваги громадян РФ від терористичного удару по багатоповерхівці в Умані.

Експерти вказали, що місцеве населення прикордонних територій РФ вельми лояльно ставиться до російських добровольців з ЗСУ, які неодноразово до них заходили, тому росіян намагаються таким чином ще й залякати.

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