Деякі канали писали, що "фотошопити" довелося через те, що окупант при смерті, але причина виявилася набагато банальнішою.

У Башкирії (РФ) адміністрація вирішила прифотошопити окупанту, який прийшов за нагородою, військову форму. Спочатку телеграм-канали писали, що він нібито при смерті, тому і влада вдалася до таких "трюків", проте причина виявилася набагато банальнішою.

Як повідомляють ЗМІ, адміністрація Янаульського району опублікувала новину про нагородження окупанта на імʼя Артур Султангалієв медаллю ще 18 липня. 25 вересня стало відомо про смерть башкирського солдата, і багато місцевих телеграм-каналів написали, що Султангалієва довелося "нагороджувати у фотошопі", бо він нібито лежав при смерті. Проте насправді все було не так.

Як пояснила влада, на "фотошоп" довелося піти "через деякі причини".

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Зʼясувалося, що загарбник не при смерті, а просто прийшов отримувати нагороду у цивільному одязі, шортах та шльопанцях. Чиновники вирішили, краще "приліпити" йому форму. Скандальний знімок вже видалили з районного пабліку.

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