Мати зека розповіла, що її син зараз живе в так званій "ЛНР" і збирається переїхати в Анапу.

Житель Пермського краю Дмитро Зеленський, засуджений до 11 років позбавлення волі за вбивство співмешканки, отримав помилування після участі у війні з Україною. Його мати Галина Зеленська розповіла про це портал 59.ru.

Зеленський пройшов Другу чеченську кампанію і працював апаратником на заводі в Губасі. Періодично він проходив реабілітацію у військовому госпіталі в Пермі, де познайомився з Тетяною Мелехіною.

У 2018 році в результаті сварки Зеленський задушив 27-річну кохану і вирішив позбутися трупа, щоб приховати сліди злочину. На допиті він розповів, що розчленував тіло Мелехіної, провернув його через м'ясорубку, а кістки зібрав у три пакети і викинув у річку, проте через деякий час сам вирішив здатися поліції.

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У 2019 суд засудив Зеленського до 11 років позбавлення волі. Він відбував покарання в колонії № 37 під Чусовим до тих пір, поки його не завербували на війну з Україною в листопаді 2022 року.

"Син пішов з багатьох причин в ПВК: хотів спокутувати провину за те, що зробив, крім цього, йому залишалося сидіти в колонії шість років, тому прийняв рішення, що краще поїде на СВО. Він і в чеченську кампанію в армію сам попросився", - розповіла мати Зеленського.

Мати зека розповіла, що її син зараз живе в так званій "ЛНР" і збирається переїхати в Анапу.

Злочини в РФ з участю учасників війни

У місті Гуково Ростовської області "вагнерівець", який повернувся з фронту, напився зі своїм другом, а потім зґвалтував його. Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, 43-річний зек - "вагнерівець" потрапив на фронт прямісінько з колонії. Через шість місяців боїв, в яких йому пощастило вижити, найманець повернувся в рідне місто.

Раніше жителю Архангельської області В'ячеславу Самойлову в 2022 році винесли вирок за вбивство своєї співмешканки у вигляді 9 років і семи місяців колонії суворого режиму. Однак тепер його звільнили від покарання і помилували після участі у війні в Україні.

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