Українська розвідка попереджає, що подібне може загрожувати багатьом російським містам.

"Бавовна" стала частою гостею у Москві через те, що саме там зосереджено центри ухвалення рішень у війні проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав журналістам.

Зокрема, у нього запитали, чи треба росіянам з інших міст підготуватися до таких атак дронів, які тепер часто відбуваються в Москві.

"Якщо проаналізувати частоту подій - це не лише Москва. Але, звичайно, оскільки в Москві зосереджені дуже багато ключових об'єктів, пов'язаних з плануванням і реалізацією геноцидної війни путінської Росії проти України, то цілком природньо, що бавовна часто відбу вається саме там", - наголосив Юсов.

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Вибухи в Москві та інших містах - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч проти 7 вересня російські міста атакували невідомі безпілотники. Зокрема, як повідомила російська влада, кілька дронів нібито перехопили на підльоті до Москви. Тоді ж дрони атакували Ростов-на-Дону. Хоча і там усі цілі буцімто перехопили, влада визнала, що один зі "збитих" дронів упав просто в центрі міста.

Також ми розповідали, що учора безпілотник вперше атакував військовий об'єкт у Волгоградській області. Російська влада і в цьому епізоді запевнила, що дрон був збитий ППО, хоча є свідчення, що він просто зачепився за перешкоду і впав.

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