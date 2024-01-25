Друзі бойовика запевняють, що російський суд позбувся ворога України.

Друзі та соратники воєнного злочинця, терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна зробили кілька гучних заяв під будівлею суду, який сьогодні відправив його за ґрати на 4 роки.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "Осторожно, новости", соратники бойовика заявили, що ув'язненню Гіркіна нібито найбільше радітимуть у Києві. Ба більше, радість нібито буде такою, що в українській столиці навіть "салюти пускатимуть".

"Сьогодні салют у Києві пускатимуть, що їх ворога нарешті посадили", - заявив один з соратників Гіркіна.

Під судом прихильники бойовика скандували "Свободу Стрєлкову" та "Слава Росії". Також підтримати Гіркіна прийшов російський полковник Володимир Квачков. Він сказав, що колишнього "міністра оборони ДНР" посадили, бо він говорив правду - про те, що нам потрібна перемога Росії і возз'єднання "русского мира" - великоросів, малоросів, білорусів.

Вирок Гіркіну

21 липня Ігор Гіркін-Стрєлков потрапив до російського СІЗО. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті. Максимальне покарання, яке загрожує військовому злочинцю, - п'ять років позбавлення волі.

Згодом Гіркін-Стрєлков заявив, що боїться, що його чекає доля ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Злочинець розповів, що очікує обвинувального вироку, але ще більше побоюється, що його вб'ють.

Сьогодні Ігор Стрєлков-Гіркін отримав вирок у вигляді чотирьох років колонії загального режиму. Російські ЗМІ повідомили, що російського терориста звинуватили за частиною 2 статті 280 "Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету" Кримінального кодексу Російської Федерації.

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