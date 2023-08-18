Кораблі нібито намагалися атакувати морські дрони.

У російському Міністерстві оборони заявили про спробу атакувати кораблі Чорноморського флоту РФ. До цього нібито причетні Збройні сили України.

"Сьогодні о 22.55 Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати морським безекіпажним катером кораблі Чорноморського флоту, які виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, за 237 км на південний захід від Севастополя. Під час відбиття атаки безекіпажний катер противника знищено вогнем з бортового озброєння кораблів Чорноморського флоту – сторожового корабля "Питливий" та патрульного корабля "Василь Биків", не досягнувши мети атаки", – йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

При цьому, як уточнили в Міноборони РФ, "кораблі продовжують виконувати поставлені завдання".

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Атаки на військові кораблі РФ

Російським кораблям стає все небезпечніше перебувати в Чорному морі. На початку серпня морський дрон атакував великий десантний корабль РФ "Оленегорський горняк".

Він отримав пробоїну та накренився, після чого "Оленегорський горняк" відбуксували до берега. На супутникових знімках було видно, що корабель, який експерти називали "серцем" російського флоту, "підперли" іншими суднами.

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