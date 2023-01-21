Всього до тренування було залучено понад 150 військових і 30 одиниць техніки.

В Московській області пройшло тренування зі складом зенітної ракетної бригади Західного військового округу з відбиття повітряних атак на важливі військові, промислові та адміністративні об'єкти.

Як повідомляють у Міноборони Росії, військові виконували "електронні пуски ракет" при виявленні цілей, "що імітують літальні апарати і балістичні ракети".

"Батарея зенітних ракетних систем (ЗРС) С-300 висунулася в район несення бойового чергування. Під час маршу військовослужбовці відбили напад диверсійної групи умовного противника на колону техніки. Під прикриттям димової завіси колона ЗРС змогла вийти з-під атаки і продовжити виконання завдання", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

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Всього до тренування було залучено понад 150 військових і 30 одиниць техніки.

ППО на дахах будинків в Росії - що відомо

19 січня в російських телеграм-каналах почали з'являтися фото і відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках в Москві. Разом з установкою біля резиденції Путіна їх вже мінімум п'ять.

Все це відбувається на тлі чуток про початок нової хвилі мобілізації у Росії, згідно з якою на війну вже в січні цього року почнуть більше закликати жителів центральних регіонів, в тому числі Москви.

В ISW вважають розміщення Кремлем установок ППО в житлових районах російських міст частиною інформаційної війни.

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