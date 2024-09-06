Чоловіка відправили в ізолятор тимчасового тримання через публікацію треків у соціальній мережі.

У Росії відкрили кримінальну справу проти 63-річного доцента філософії з "Бауманки" Олександра Нестеренка. Причиною стали п'ять українських пісень.

Як повідомляє "Астра" з посиланням на адвоката підозрюваного, напередодні силовики прийшли з обшуком до Нестеренка - викладача МДТУ імені Баумана та члена дільничної комісії № 1423 із правом вирішального голосу. Його затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Проти Нестеренка відкрито кримінальну справу за статтею про "порушення ненависті чи ворожнечі із загрозою застосування насильства".

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"Приводом стали п'ять українських пісень, опублікованих на сторінці VK: відео з піснею гурту Воплі Відоплясова "Ми ростем"; відео з піснею "Запалимо зранку" та ще три аудіозаписи. Усі вони опубліковані на сторінці Нестеренка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - пише канал.

На думку експертів-лінгвістів Слідкому РФ, у всіх піснях містяться "ознаки спонукання до здійснення насильницьких дій щодо росіян як групи осіб, виділеної за ознакою національності".

Інші новини "русского мира"

Як писав УНІАН, ФСБ знайшла нових підозрюваних у торішній справі про "підготовку замаху" на пропагандисток Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак. Серед нових фігурантів - учень 8-го класу.

Також ми розповідали, що Володимир Путін оголосив "союзником" Росії ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані 2021 року.

"Ми повинні виходити з того, що рух "Талібан" контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби безумовно для нас союзники в боротьбі з тероризмом", - заявив він журналістам.

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