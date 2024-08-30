У прес-службі заступника мера столиці Росії від коментарів відмовилися.

У столиці РФ навчальний рік розпочнеться без звичних святкових заходів просто неба та присутності батьків дітей - заходи перенесуть у середину навчальних закладів "через загрозу безпеці".

РосЗМІ повідомляють, що в Москві урочисті "лінійки", які традиційно проводять у перший день нового навчального року, пройдуть без батьків. Крім того, що заходи відбудуться без присутності родичів дітей, святкування вирішено перенести з пришкільних майданчиків у приміщення навчальних закладів. За даними "Астра", такі заходи вжито у зв'язку з "безпекою", а навчальний рік розпочнеться 2 вересня.

"Цього року формат буде дещо нетрадиційним: усі лінійки, зокрема й найголовніша лінійка для перших та 11 класів, відбуватимуться в приміщеннях. Це, я думаю, буде зроблено абсолютно у всіх школах нашого міста", - сказала директорка школи в Некрасовці на південному сході Москви Майя Булаєва. Зазначається, що аналогічну інформацію озвучили ще кілька директорів шкіл.

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За словами Булаєвої, школа вестиме онлайн-трансляцію лінійки.

"Ці заходи вжито з міркувань безпеки. У пресслужбі заступника мера Москви Анастасії Ракової відмовилися прокоментувати цю інформацію... Цього року на територіях РФ, що межують з Україною, навчання буде йти за змішаною системою - очно й онлайн. Наприклад, у Бєлгородській області в прикордонній 20-кілометровій зоні діти до шкіл не підуть", - пише ресурс.

Навчальний рік в Україні - що відомо

Нагадаємо, в Україні через повномасштабне вторгнення РФ, яка завдає ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема й навчальним закладам, функціонують школи та дитсадки, забезпечені відповідними притулками. Також, наприклад, у Львові через можливий блекаут, спричинений обстрілами окупантів, заняття хотіли розпочати раніше, а саме з 19 серпня. У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої.

Кабінет міністрів України визначив понеділок, 2 вересня, початком нового 2024/2025 навчального року в загальній середній школі. Завершення - 30 червня 2025 року. Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.

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