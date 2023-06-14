Машиніст намагався намагався запобігти наїзду, але не зміг.

У Краснодарському краї РФ дев'ятикласниця наклала на себе руки через двійку із суспільствознавства.

Як повідомляє "База", трагедія сталася на перегоні між станціями Протоки - Себедахово. Помітивши на рейках школярку, що йде назустріч вантажному поїзду, машиніст спершу посигналив, а потім спробував негайно загальмувати, але не встиг. В результаті потяг наїхав на дівчину, та померла на місці.

"Загиблою виявилася 15-річна дев'ятикласниця зі станиці Троїцька. Передсмертних записок дівчина не залишила і, за словами знайомих, ніколи не висловлювала жодних суїцидальних думок. Однак у неї давно не ладналося з навчанням - і якраз напередодні вона знову отримала погану оцінку суспільствознавства", - пише канал.

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