Солдатів жорстко затримував конвой та обшукував на очах у десятків інших військових.

В Росії демонстративно затримали двох військовослужбовців, які відмовилися їхати на війну. Солдатів жорстко затримував конвой, попри те, що вони не опиралися.

Відео затримання опублікували Медуза та низка інших пабліків у Telegram. На кадрах видно, що солдатів по черзі викликають під час шикування.

Ймовірно, їхні прізвища Селіванов і Дягтєрьов, слідчий зачитав їх нечітко. Солдатів проінформували, що 16 листопада проти них порушили кримінальну справу за частиною 2.1 статті 332 КК РФ (невиконання наказу).

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Конвой із нашивками на рукавах "Військова поліція" грубо затримав солдатів, обшукав їх, закував у кайданки і посадив у поліцейську машину.

Невідомо, чи були затримані "мобіками". Локація також невідома. За даними деяких пабліків, кадри зняті у Бєлгородській області. На солдатах зимова форма одягу, погода дощова.

Повідомляється, що військових затримали за відмову їхати на війну в Україну. Їм загрожує до 3 років в'язниці.

Військові РФ відмовляються воювати в Україні: що відомо

Російські військові дедалі частіше відмовляються виконувати злочинний наказ командування та їхати на війну в Україну. Нещодавно понад 100 мобілізованих з Брянської області відмовилися їхати на війну проти України. Їх планували відправити відбивати звільнений ЗСУ Лиман в Донецькій області.

Влітку з'явилася інформація про те, що мінімум 1793 російських військових відмовилися воювати проти України з лютого. Це представники 22 регіонів РФ.

Згодом у РФ створили дошку ганьби з фото та іменами росіян, які відмовилися їхати на війну.

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