У помешканнях нібито учасників руху провели обшуки.

Російські "воєнкори" заявили про затримання нібито кількох учасників "Російського добровольчого корпусу" у Москві. Один із затриманих – переможець "Битви екстрасенсів".

Як стверджує "воєнкор" Данило Безсонов, у Москві пройшов обшук в учасників РДК та опублікував кілька знімків із оперативного заходу.

Одним із "передбачуваних членів РДК" виявився переможець 13-го сезону "Битви екстрасенсів" Дмитро Буріков. Як пише "Осторожно, новости", чоловік спеціалізується на слов'янській культурі та язичництві та продовжує екстрасенсорну практику. Журналісти зателефонували Бурікову, але той не став коментувати обшук, а лише здивувався, що фото з ним з'явилися у мережі.

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РДК та його операції - що відомо

"Російський добровольчий корпус" - це російське добровольче формування, що бореться на боці України проти режиму Путіна.

Бійці РДК наробили багато галасу в Росії, адже здійснили кілька рейдів на територію Бєлгородської області. Як повідомлялося, Нова Таволжанка в Бєлгородській області РФ, яку, згідно зі зведеннями Міноборони РФ, двічі відбили російські військові, вже кілька днів перебуває під повним контролем воюючого на боці України РДК, заявив командир РДК Денис Нікітін у відеозверненні.

7 червня повідомлялося, що в прикордонному Шебекіно (Бєлгородська область РФ) було знову "неспокійно". Російська влада заявила про десятки прильотів, у соцмережах публікували кадри наслідків ударів.

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