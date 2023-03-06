На кадрах видно, як жінка б'є беззахисного хлопчика, заламуючи йому руки.

У Московській області росіянка зламала хлопчику хребта через те, що він штовхнув її сина з гірки.

Як повідомляє SHOT, інцидент почався з того, що на дитячому майданчику 9-річний хлопчик став лаятися. Старшому школяреві це не сподобалося, і він штовхнув сквернослова з гірки.

Ображена дитина побігла скаржитися матері. Жінка взяла свого другого 17-річного сина, і разом вони прийшли на дитячі розбірки. Побитий школяр наразі у лікарні.

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"Русский мир": треш новини з РФ

Росія живе треш-новинами з дня у день. Нещодавно росіянка заявила, що хоче відправити чоловіка на війну, аби його там вбили. Долю компенсації вона вже передбачила. А багатодітна мати-патріотка з Росії заявила, що готова відправити на фронт як гарматне м'ясо чотирьох своїх синів, а собі "ще народить".

Кілька днів тому, вагітній дружині російського "мобіка" запропонували "допомогу" у відповідь на прохання повернути чоловіка-окупанта додому хоча б на час пологів. Їй запропонували здати дитину у дитбудинок.

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