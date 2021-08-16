На педагога почали скаржитися батьки дітей, але учні намагалися її захищати.

У селищі Горний Красноярського краю РФ вчителька Дарина Лейко була змушена видалити свій аккаунт в TikTok під тиском батьків і свого керівництва.

Як повідомляє TJournal, аккаунт вчительки був присвячений шкільним будням і якраз почав набирати популярність. На неї було підписано понад 1200 людей, а ролики зібрали в цілому майже 30 тисяч лайків. Про Дарину написали в місцевих ЗМІ.

Після цього на неї почали скаржитися батьки дітей, звинувачуючи в некомпетентності. Мама одного з учнів обурилася "публікацією відео з ним без дозволу". Місцеві посадовці також пояснили, що в роликах вчительки звучала нецензурна лайка.

В результаті жінка вирішила припинити знімати ролики, адже їй пригрозили заявою в прокуратуру.

"Стали в розмові звучати такі слова, як" заява","прокуратура". Я не конфліктна людина. І щоб уникнути подальших обговорень і розмов, я прийняла таке рішення, що видалю аккаунт в тіктоку", - пояснила Дарина на своїй сторінці в VK.

Вона також висловила подяку своїм учням, які стали на її захист.

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Раніше в Московській області РФ звільнили співробітника Федеральної податкової служби, який самостійно оплачував дрібні борги платників податків.

Податківець оплачував зі свого рахунку незначні податкові борги громадян, на суми від декількох копійок до 100 рублів. Як пояснив сам чиновник, спроби стягнути мікродолги, що виникли технічним чином (округлення або донарахування пенею, наприклад), виявляться складнішими, довшими, і в кінцевому підсумку – дорожчими.

Показники роботи податківцясильно відрізнялися від показників його колег, тож вони почали подавати скарги.

Автор: Дмитро Захаров