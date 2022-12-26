Центри підготовки бійців буде створено за аналогією з Російським університетом спецназу в чеченському Гудермесі.

У Росії заговорили про відкриття центрів підготовки військових по всій країні за прикладом Чечні. З такою ініціативою представники Кремля вже звернулися до президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Як повідомляє російське пропагандистське видання "ТАСС", створити такі центри запропонували віцепрем'єр, повпред президента РФ у ДФО Юрій Трутнєв та перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Зазначається, що центри підготовки бійців буде створено за аналогією з Російським університетом спецназу в чеченському Гудермесі.

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"Ми звернулися з Сергієм Владиленовичем Кирієнком до Володимира Володимировича Путіна з пропозицією створити подібні центри підготовки, щоб підготувати хлопців. Тут, у Гудермесі, така робота проведена, вона проведена професійно, і сьогодні Гудермес став центром навчання не лише для Чечні, а й значної частини РФ. Ми разом цю роботу продовжуватимемо, створюватимемо центри в інших територіях", – заявив Трутнєв.

За його словами, центри будуть створюватися за допомогою одного із засновників Російського університету спецназу в Гудермесі Данила Мартинова.

"Завдання цих центрів дуже просте – щоб наша країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли", – пояснив Трутнєв.

Що відбувається в Росії

Двоє п’яних мобілізованих влаштували дебош у салоні оптики в Новосибірську. Російські "воїни" з образами і кулаками накинулися на працівників. Мобілізовані дорікали продавцю, що той, мовляв, не служить в окупаційних військах.

Крім того, на російському телебаченні не втомлюються дивувати по-справжньому цинічними заявами щодо війни в Україні. Зокрема, одна з російських пенсіонерок запропонувала відправляти на фронт більше представників кавказьких національностей.

Раніше воєнком Тюменської області Олексій Кулічков заявив, що більшість "помилково призваних" за мобілізацією російських військових "самі винні" в ситуації, що склалася. Він стверджує, що понад 50 багатодітних батьків, яких мобілізували помилково, вже повернулися. Однак інші мобілізовані продовжують служити "тому що самі добровільно написали рапорти".

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