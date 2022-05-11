Спікер Думи Володін вкотре зганьбився брехливою та цинічною заявою щодо України.

Опальний спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що США хочуть влаштувати в Україні голодомор, тому шукають шляхи вивезення зерна, яке вже залюбки крадуть окупанти. Цією заявою він вибухнув після погодження Конгресом США рекордної допомоги Україні.

Реакція з'явилася в Telegram-каналі Володіна.

"Вашингтон хоче влаштувати голодомор в Україні США шукають шляхи вивезення зерна із України. Байден заявив, що це потрібно, щоб знизити ціни на ресурс. Вашингтон загнав Україну в боргові зобов'язання: 40 млрд доларів виділяється на ленд-ліз - постачання Києву озброєнь та іншої допомоги з відстроченням оплати", - заявив обурений росіянин.

Ба більше, Володін звинуватив США у затягуванні військових дій на території України, "тому її мешканці не можуть повернутися до звичного мирного життя".

"Запаси зерна необхідні самим українцям, щоби прожити до нового врожаю. У Вашингтоні не вірять у перемогу Києва. Думають, як скоріше повернути гроші, влаштовуючи в Україні голодомор", - заявив "дбайливий" представник країни-окупанта.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Крім того, російські військові крадуть сільськогосподарську техніку та пшеницю. Станом на 6 травня окупанти заблокували в українських портах 90 мільйонів тонн зернових.

Своєю чергою міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський повідомив, що російські війська вивезли з окупованих територій України в напрямку тимчасово окупованого Криму 400–500 тисяч тонн зерна.

Нещодавно у Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли про вивезення р осійськими окупантами зерна з області. Колона вантажівок з краденим зерном попрямувала у Крим. Окупанти також вкрали овочі.

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