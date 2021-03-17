Скориставшись ножем, яким він щойно різав їжу, господар будинку кілька разів встромив його в опонента.

У місті Котельниково Волгоградської області РФ чоловік зарізав гостя, який хотів нарізати сало до вечері по-своєму.

Про це повідомляє V1.ru.

Встановлено, що ввечері 43-річний чоловік прийшов у гості до свого 38-річного знайомого, з яким вони вирішили повечеряти. В ході застілля вони не зійшлися в способах правильної нарізки свинячого сала.

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Скориставшись ножем, яким він щойно різав їжу, господар будинку кілька разів встромив його в опонента. Той отримав поранення грудей і живота з пошкодженням великих судин і життєво важливих органів. Чоловік загинув на місці.

За фактом умисного вбивства порушено кримінальну справу. Господаря будинку взято під варту. Свою провину він визнав.

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Автор: Денис Прядко