Протягом десяти хвилин чоловік розповідав на відео про їхні стосунки.

У Краснодарському краї чоловік вбив свою дівчину і її молодшого брата, і розповів про це в мережі.

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Так, 32-річний Акшин Гусейнов зняв відео на тлі тіла вбитої ним 26-річної Вікторії Макарової і розповів, що вона йому зраджувала.

Протягом десяти хвилин чоловік розповідав про їхні стосунки і врешті заявив, що зараз поїде до її маленького брата, катуватиме його і задушить.

"Я хочу вам відразу всім сказати - я адекватний, я в собі. Убив я її в гніві, так. Як це все сталося. Вона зізналася 3 грудня мені в зраді, не просто в зраді, а то, що вона з серпня місяця спить з іншим хлопцем. вона мотивувала це тим, що ми типу поки що не живемо разом і що вона вважає себе вільною дівчиною. Але при цьому ми з нею кожен день спілкувалися, бачилися. Я давав їй постійно гроші, купував нові речі. Я дбав про неї, намагався зробити так, щоб все було добре. Убив я її не через зраду. Убив я її тому, що розумів: зворотного шляху немає ", - сказав Гусейнов.

Також чоловік сказав, що після цього візьме автомобіль і поїде до Чорного моря.

В Слідчому комітеті РФ повідомляють, що порушено кримінальну справу стосовно 32-річного жителя міста Армавіра, підозрюваного у вбивстві 26-річної жінки та її 9-річного брата з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 105 КК РФ).

За версією слідства, вдень 10 грудня 2020 року між підозрюваним і співмешканкою стався конфлікт через ревнощі. Під час сварки він завдав їй безліч ударів в область голови, після чого перемістив тіло загиблої у ванну.

Потім зловмисник на автомобілі попрямував до Станиці Новоолексіївської Курганинського району, де скоїв вбивство 9-річного брата загиблої. Після події зник.

У мережі з'явилося відео, на якому чоловік приїхав до моря і кинув авто. У телеграм-каналах вказують, що на відео - Гусейнов.

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Автор: УНІАН