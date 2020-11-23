Після інциденту дитині стало погано і її довелося госпіталізувати в реанімацію.

У російському місті Томськ шестирічна дівчинка випала з четвертого поверху і вижила.

Інцидент потрапив на відео камери спостереження.

На записі видно, як дитина падає в замет снігу, якийсь час лежить там, потім встає і йде додому.

Читайте такожУ Росії жінка викинула з четвертого поверху двох дочок і намагалася накласти на себе руки

У прес-службі МОЗ Томської області повідомили, що інцидент стався ввечері в суботу, 21 листопада. Дівчинку після інциденту госпіталізували.

"Ніч дитина провела в реанімації, де лікарям вдалося стабілізувати стан маленької пацієнтки", - сказали в прес-службі.

У Міністерстві додали, що в неділю вранці постраждалу перевели у відділення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН