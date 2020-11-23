У російському місті Томськ шестирічна дівчинка випала з четвертого поверху і вижила.
Інцидент потрапив на відео камери спостереження.
На записі видно, як дитина падає в замет снігу, якийсь час лежить там, потім встає і йде додому.
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У прес-службі МОЗ Томської області повідомили, що інцидент стався ввечері в суботу, 21 листопада. Дівчинку після інциденту госпіталізували.
"Ніч дитина провела в реанімації, де лікарям вдалося стабілізувати стан маленької пацієнтки", - сказали в прес-службі.
У Міністерстві додали, що в неділю вранці постраждалу перевели у відділення.
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