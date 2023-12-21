За їх словами, ФСБ змушує військових записувати відео про те, що на фронті все добре, а незгодних погрожує відправити на штурм.

Група дружин російських солдатів звинуватила ФСБ в тому, що вона змушує їх чоловіків брехати про умови на фронті в Україні. У разі відмови незгодним погрожують відправкою на смерть. Про це йдеться в матеріалі The Times.

Як повідомляється, група "Шлях додому" складається в основному з сімей мобілізованих чоловіків і домагається їх повернення з безстрокової мобілізації на фронт.

"Гості з ФСБ вже почали систематично приходити до чоловіків наших активістів", - йдеться в повідомленні на Telegram-каналі групи. "Мобілізованих викликають на допити, відбирають і не повертають телефони, збирають інформацію про дружин. Далі йдуть погрози типу "запиши відео, що тебе все тут влаштовує, інакше ми відправимо тебе в штурм без зворотного квитка".

Відео дня

Група, яка намагалася організувати акції протесту і завалити щорічну прес-конференцію Путіна питаннями про те, коли їхні чоловіки зможуть повернутися, повідомила, що ФСБ веліла солдатам змусити своїх дружин "заткнутися".

Путін намагався ухилитися від питань родичів військовослужбовців, стурбованих їх благополуччям на Україні, стверджуючи, що за це відповідає Міністерство оборони.

У своєму пості подружжя безпосередньо напали на Путіна, запитавши: "Навіщо нам потрібен президент, який робить вигляд, що нас не існує? Який живе тільки в телевізорі, повністю підконтрольному йому? Це очевидні методи трусів і щурів. А хто у нас Щурячий король?"

Видання зазначає, що в Росії пряма критика Путіна зустрічається рідко, тому що це дуже небезпечно, а лідерів опозиції часто саджають у в'язницю або вбивають. Критика війни проти України також загрожує тюремним ув'язненням.

Попри на те, що повідомлення було написано анонімно, група часто ділиться відеороликами, де російські жінки розповідають про те, як поранених мобілізованих повертають в дію, як їх змученим чоловікам продовжують мобілізацію, і закликають допомогти повернути їх з фронту до сімей, поки вони не загинули.

За інформацією The Times, незважаючи на небезпеку, тиск на Путіна з боку сімей військовослужбовців зростає, оскільки родичі все більше впадають у відчай, що кінця війні не видно.

Втрати Росії в Україні - останні дані

За даними на 21 грудня 2023 року втрати РФ встановили новий антирекорд: загальні втрати Росії в Україні перетнули нову психологічну позначку і становлять понад 350 тисяч осіб.

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