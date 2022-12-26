Заступник голови Радбезу РФ знову почав шантажувати світ.

Заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав повалення законно обраної влади в Україні "місією" РФ. Він також заявив, що для "нормалізації ситуації", яка може призвести до Третьої світової та ядерної війни, Росія повинна отримати максимальні "гарантії безпеки".

У своїй статті для "Российской газеты" він наголосив, що нові домовленості щодо роззброєння "зараз нереальні і не потрібні".

"Чим швидше будуть отримані гарантії максимальної безпеки, які влаштовують нашу країну, тим швидше нормалізується ситуація. Якщо ж ми їх не отримаємо – напруга зберігатиметься невизначено довго. Світ продовжить балансувати на межі Третьої світової війни і ядерної катастрофи. Ми робитимемо все, щоб їх не допустити", – наголосив він.

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За словами російського чиновника, єдине, що стримує "ворогів" РФ – це "розуміння, що Росія керуватиметься Основами державної політики РФ у сфері ядерного стримування, і у разі, якщо виникне реальна загроза, діятиме згідно з ними".

"Біда в тому, що в такому разі ніхто згодом не розбереться, що це було – удар у відповідь чи превентивний. Це, звісно, лякає західних благодійників, які тривалий час навіювали українському політичному наброду ілюзію невразливості та безкарності в обмін на повну слухняність. Тому західний світ і балансує між пекучим бажанням максимально принизити, образити, розчленувати і знищити Росію, з одного боку, і бажанням уникнути ядерного апокаліпсису – з іншого", – заявив Медведєв.

Крім того, заступник голови Радбезу РФ визнав, що його країна домагається припинення існування законно обраної влади в Україні.

"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб усі цілі спеціальної військової операції (війни Росії проти України – ред.) були досягнуті. А огидний режим київських націоналістів припинив своє існування. Сьогодні, крім нас, з цією місією не впоратися більше нікому", – додав Медведєв.

Скандальні заяви Медведєва про Україну

В грудні 2022 року заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав прийнятні, на його думку, "законні воєнні цілі" у війні проти України. Поплічник Путіна впевнений, що цілями можуть бути й об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше Медведєв пригрозив світу нарощуванням виробництва засобів ураження. Він заявив, що вороги Росії не тільки в Україні та Європі, а також у Північній Америці, Японії та Австралії.

Крім того, екс-президент Росії не зміг втриматися на тлі чуток про можливу заборону в Україні діяльності Московського патріархату, та обізвав Банкову "київськими сатаністами".

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