Крім того, скандальна росіянка заявила, що Україна та РФ - не братські народи.

Колишня працівниця пропагандистського Первого канала Марина Овсяннікова заявила, що вважає себе українкою. Ба більше, вона має намір змінити прізвище.

Про це вона написала у Facebook.

Зокрема, Овсяннікова, яка приїхала в Україну, відповіла на ключові запитання критиків. Так, вона заявила, що не вимагає зняття санкцій з РФ, адже "війна триває".

Росіянка спростувала свою співпрацю з ФСБ: "Якби я співпрацювала з російськими спецслужбами, я була така ж тупа, як Боширов і Петров, які ходили по Солсбері, милувалися Собором і заодно труїли Скрипалів".

Овсяннікова також заявила, що її відпустили (з РФ - УНІАН) завдяки президентам Франції Еммануелю Макрону, України Володимиру Зеленському та американським політикам.

Росіянка також тезово прокоментувала свою роботу на російську пропаганду.

"Я не пропагандист, у редакції Первого канала я займалася міжнародними трансляціями. Я ніколи не писала пропагандистських текстів та не випускала їх в ефір. Усі новини на Первом канале йшли у прямому ефірі. Після мого протесту вони йдуть з невеликою затримкою", - пояснила вона.

Ба більше, Овсяннікова назвала війну в Україні "колективною провиною росіян".

"Не Путін вбивав людей у ​​Бучі та бомбив пологовий будинок у Маріуполі. Це робили конкретні воєнні злочинці. Ми не братні народи. Цю тезу активно просуває Путін, але Україна має свій шлях", - заявила вона.

Свій пост росіянка закінчила раптовою заявою, якою фактично відмовляється від свого громадянства та прізвища.

"Я не "хороша росіянка", я - українка. На знак підтримки України маю намір змінити прізвище Овсяннікова, на своє рідне прізвище Ткачук", - написала Овсяннікова.

14 березня Овсяннікова зірвала ефір на "Першому", вийшовши в студію з антивоєнним плакатом "Ні війні". Вона пропрацювала на кремлівську пропаганду не менш як 8 років.

Жінку швидко заарештували, але після сплати штрафу відпустили.

Після того, як пропагандистка покинула батьківщину, вона закликала зняти з Росії санкції. Аргументувала росіянка це прикладом з особистого життя: "Моя дочка не може розплатитися за шкільні обіди своєю віртуальною картою. На полицях магазинів немає цукру, закінчується соняшникова олія та засоби гігієни".

Всю відповідальність за розпочату повномасштабну війну РФ проти України покладає тільки на Путіна.

Нещодавно Марину Овсяннікову запросили виступити у Києві на прес-конференції, присвяченій викриттю російської пропаганди, однак її скасували через суспільне обурення.

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