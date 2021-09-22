Тіло жінки з вогнепальними пораненнями в області голови виявили в під'їзді.

У Москві 66-річний пенсіонер Микола Голубєв застрелив невістку сина І вийшов з під'їзду з рушницею як ні в чому не бувало.

Відео опублікував Telegram-канал 112.

На записі видно, що чоловік залишає будинок на 2-й Володимирській вулиці з рушницею в руках. За деякими даними, Голубєв кинув рушницю "Вепр-12" в декількох метрах від будинку, де скоїв злочин.

Тіло жінки з вогнепальними пораненнями в області голови виявили в під'їзді.

Імовірно, колишній свекор вбив росіянку через шлюборозлучний процес з його сином і розділом майна.

На допиті він зізнався, що нібито хотів лише налякати, але не вбивати екс-дружину сина. У жінки залишилася п'ятирічна дочка.

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Нагадаємо, в Петербурзі жінці не подобалася потенційна невістка, тому вона вирішила вплинути на вибір свого сина. Однак 25-річний чоловік відмовився слухати свою матір, через що вона інсценувала його викрадення.

Рано вранці у квартиру, де росіянин живе разом зі своєю 20-річною дівчиною, увірвалася його 49-річна мати. Жінка була в супроводі кількох чоловіків, які зв'язали руки її сина мотузками і відвезли в невідомому напрямку.

Знайшли чоловіка в Підмосков'ї. Він підтвердив, що його викрали. У машині разом з ним перебували ще троє чоловіків і невідома жінка. Матір росіянина також затримали, вона в цей момент перебувала у себе вдома.

Автор: Денис Прядко