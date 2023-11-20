Путін боїться, що мітинги незадоволених війною зіпсують йому красиву картинку "загального благоденства" перед виборами.

Кремль стурбований загрозою з боку руху дружин мобілізованих і боїться, що їхня активність може створити негативний фон для так званих "виборів президента" у березні 2024 року.

Як пише помірно лояльне до Кремля видання "Коммерсантъ", на вихідних відбувся закритий семінар для регіональних чиновників, присвячений питанням підготовки до "виборів". Серед іншого російським віце-губернаторам розповіли про теми, які "зарубіжні недоброзичливці" можуть використовувати для "дестабілізації" ситуації в Росії.

"До інформаційних ризиків віднесено настрої жінок, чиї близькі знаходяться в зоні СВО: з ними необхідно бути в контакті, звертати увагу на їхні проблеми і допомагати їх вирішенню", – розповіли джерела "Комерсанта", що побували на семінарі.

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Опозиційне видання The Insider подає трохи менш милостиву картину. Його джерело стверджує, що Москва постійно нагадує губернаторам, що важливо не допустити жодних протестів з боку дружин мобілізованих.

"Стоїть завдання за всяку ціну блокувати зовнішній протест. Умовляти, обіцяти, платити. Що завгодно, аби це не вийшло на вулицю, в будь-якій кількості, навіть 50 осіб", - розповідає джерело.

Рух дружин мобілізованих в Росії

Як писав УНІАН, в Росії все голосніше звучить невдоволення з боку родичів солдатів, які опинилися на фронті в Україні в межах торішньої мобілізації. Дружини і матері окупантів вимагають повернути їх додому хоча б в рамках тимчасових відпусток, а краще – на зовсім.

7 листопада в Москві два десятки жінок скористалися мітингом комуністів і вийшли з плакатами "Мобілізованим час додому" і "Ні безстроковій мобілізації". Поліцейські швидко їх оточили, але, всупереч сформованій традиції, бити ногами не стали.

Після цього дружини окупантів намагалися отримати дозволи на проведення мітингів ще в кількох містах Росії, але скрізь отримали відмови. Серед іншого влада посилалася на ковідні обмеження.

Тільки в Новосибірську влада погодила проведення акції. Але з умовою, що мітинг буде проходити в закритому приміщенні і що учасників будуть пускати за наявності довідки, що їхній родич поїхав вбивати українців.

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