Секретар Радбезу РФ назвав Сибір найбезпечнішим місцем на планеті.

Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев знайшов нове пояснення, чому США "нападають" на Росію. Виявляється вся справа в Сибіру, яка є найбезпечнішим місцем на землі в разі виверження сплячого вулкана Йеллоустоун

"Якщо він (Єллоустонський вулкан – УНІАН) прокинеться, це буде безпрецедентна катастрофа. Він здатний до вивержень, в тисячі разів перевершує відомі людству. Спостереження показують, що з роками активність вулкана зростає, магма в ньому підходить до поверхні з великою швидкістю. Зростає і число землетрусів в навколишньому його кальдері, їх кількість досягає двох тисяч на рік", — заявив Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев в інтерв'ю "Известиям".

За його словами, у разі виверження в США вулкана, то на території Північної Америки загине все живе, а від вивержень інших вулканів, землетрусів, цунамі і кислотних дощів постраждає велика частина планети. При цьому Патрушев дав пораду Вашингтону посилити вивчення цих питань.

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"Деякі в Америці стверджують, що при можливому виверженні найбезпечнішим місцем стане Східна Європа і Сибір. Мабуть, тут криється відповідь на питання, чому англосаксонські еліти так прагнуть заволодіти тим самим Хартлендом", — заявив російський чиновник.

Злий Захід - заяви Медведєва

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв написав статтю про "велич" РФ. Він заявив, що проти Москви ополчилася "імперія ворогів".

Крім того, він розповідає, що "злий" Захід поставив собі за мету стерти Росію з лиця землі. Серед ворогів Москви виявилися "українські та європейські неофашисти, США, інші англосакси та їх васали (приблизно півсотні країн)".

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