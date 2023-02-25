Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв написав нову статтю про "велич" РФ. Він заявив, що проти Москви ополчилася "імперія ворогів".
Так, видання "Національна оборона" опублікувало опус Медведєва, в якому він розповідає, що "злий" Захід поставив собі за мету стерти Росію з лиця землі. Серед ворогів Москви виявилися "українські та європейські неофашисти, США, інші англосакси та їх васали (приблизно півсотні країн)".
При цьому Медведєв упевнений, що ні у кого з них нічого не вийде, а Росія буде процвітати. Також він повідомив, що російський ОПК здатний виробляти озброєння і протистояти "злому" заходу.
Що Росія готувала 24 лютого - думки експертів
Військові та експерти вважали, що Росія може здійснити нову масовану атаку у річницю вторгнення в Україну, 24 лютого. Через загрозу обстрілів українських школярів перевели на дистанційне навчання.
23 лютого з'явилися повідомлення від розвідки і Генштабу про підозрілі переміщення російських військ біля Чернігівської області.
У підсумку 24 лютого пройшло відносно тихо. При цьому заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв не знайшов ніяких приводів для радості за рік повномасштабного вторгнення в Україну. Замість звіту про уявні успіхи окупантів він передрік "важкі" переговори про мир.