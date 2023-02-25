Заступник голови Радбезу заявив, що Росію хочуть стерти з лиця землі.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв написав нову статтю про "велич" РФ. Він заявив, що проти Москви ополчилася "імперія ворогів".

Так, видання "Національна оборона" опублікувало опус Медведєва, в якому він розповідає, що "злий" Захід поставив собі за мету стерти Росію з лиця землі. Серед ворогів Москви виявилися "українські та європейські неофашисти, США, інші англосакси та їх васали (приблизно півсотні країн)".

При цьому Медведєв упевнений, що ні у кого з них нічого не вийде, а Росія буде процвітати. Також він повідомив, що російський ОПК здатний виробляти озброєння і протистояти "злому" заходу.

Відео дня

Що Росія готувала 24 лютого - думки експертів

Військові та експерти вважали, що Росія може здійснити нову масовану атаку у річницю вторгнення в Україну, 24 лютого. Через загрозу обстрілів українських школярів перевели на дистанційне навчання.

23 лютого з'явилися повідомлення від розвідки і Генштабу про підозрілі переміщення російських військ біля Чернігівської області.

У підсумку 24 лютого пройшло відносно тихо. При цьому заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв не знайшов ніяких приводів для радості за рік повномасштабного вторгнення в Україну. Замість звіту про уявні успіхи окупантів він передрік "важкі" переговори про мир.

Вас також можуть зацікавити новини: