Ненормальна бабка відлупцювала портрет українського президента віником, примовляючи, що він повинен перестати приховувати від неї майбутнє Росії.

На території Російської Федерації так звані "загони Путіна" продовжують сходити з розуму: цього разу особливим актом "святотатства" щодо президента України Володимира Зеленського відзначилася одна з бабусь, яка записала про це ролик.

У кадрі літня жінка схопила портрет українського лідера, назвавши його своїм "асистентом" й стала з люттю кидати в нього білим порошком.

"Ще більше порошку, ще більше", - кричить бабка в кадрі.

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Потім вона заплювала портрет лідера України "джерельною водою", а згодом - вирішила відлупцювати "Зеленського" віником, щоб він розповів їй про майбутнє Росії.

"Сьогодні я заглянула в майбутнє, залишився рік та три місяці, а потім, суп з котом", - винесла вердикт активістка "загонів Путіна".

"Загони Путіна" божеволіють у РФ - остання витівка

Нагадаємо, що на території Росії діє кринжеве формування бабусь, які називають себе "загонами" президента РФ Володимира Путіна. Літні жінки регулярно шокують українців своїми витівками, які з кожним разом все більше дивують своєю абсурдністю.

Нещодавно "загони Путіна" заявили, що їх терпіння дійшло до межі й записали звернення до президента США Джой Байдена. Вони пригрозили замкнути Байдена у підвалі, якщо він не буде грати за правилами РФ.

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