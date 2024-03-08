Дипломат "ходячий скандал" поділилася в жіночий день враженнями про главу МЗС Росії.

У Росії дипломат "ходячий скандал", відома своєю антиукраїнською риторикою, Марія Захарова зізналася росЗМІ, що думає про "почуття ліктя" свого начальника Сергія Лаврова.

Враженнями про трудову діяльність із главою Міністерства закордонних справ Росії дипломат поділилася на міжнародний жіночий день 8 березня. Про це її попросили журналісти пропагандистського ТАСС, запитавши, якою людиною є Лавров.

У відповідь Захарова описала його дуже чуйним.

"Почуття ліктя, яке він сам реалізує, і якому вчить усіх інших. Своїм власним прикладом! До речі кажучи, це, напевно, безцінно!" - сказала Захарова.

За її словами, про це можна скільки завгодно читати в пресі. Для неї особисто спілкування з таким керівником - унікальний досвід.

Захарова вважає Молдову "придатком" і погрожує Німеччині

У Росії представниця МЗС Захарова за своєю риторикою - щось на рівні із заявами колишнього лідера РФ Дмитра Медведєва. Останній той ще "стендапер" політичного жанру. Буквально днями він вилаявся на адресу лідера США і першої леді України Олени Зеленський, назвавши останню "дівчинкою".

Захарова ж, у низці останніх заяв, пригрозила Німеччині денацифікацією, а Молдову назвала логістичним "придатком" Києва.

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