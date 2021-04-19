Підліток розповів, що познайомився із ґвалтівником у соцмережах.

У російському Виборзі затримали 41-річного громадянина Узбекистану, який намагався в автомобілі зґвалтувати 13-річного підлітка.

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Зазначається, що поліцейські звернули увагу на підозрілий автомобіль, припаркований на набережній, і затримали ймовірного злочинця.

За словами підлітка, він познайомився з мігрантом в соцмережах ще в лютому. Напередодні чоловік і школяр здзвонилися, зустрілися, поїхали кататися по місту. Після чого іноземець заїхав у безлюдне місце, де почав чіплятися.

За фактом події порушили кримінальну справу. Підозрюваного відправили в СІЗО.

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Автор: Катерина Шварц