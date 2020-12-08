У Сочі росіянин вбив і розчленував сусіда по кімнаті за те, що той переодягнувся в жіночий одяг.
Про це повідомляє «Комсомольська правда».
Про зникнення сусіда уродженець Челябінська заявив в поліцію ще 4 листопада. Через два тижні він зізнався, що сам його вбив. За словами росіянина, він побачив, як сусід зайшов на кухню в перуці, з нафарбованими губами і в жіночій сукні. Тоді він схопив ніж, заштовхнув чоловіка в кімнату і зарізав.
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Щоб приховати сліди злочину, челябінець розчленував убитого, склав частини тіла в спортивну сумку і закопав у лісосмузі.
Раніше чоловік вже був судимий за хуліганство і крадіжку.
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