Журналістам вдалось знайти двоюрідну племінницю Путіна Тетяну Пташук.

Російські журналісти з видання "Проект" знайшли родичів російського президента Володимира Путіна по лінії його двоюрідного брата. Як стверджують самі розслідувачі, їм вдалось зрозуміти чергову схему збагачення оточення глави Кремля.

Про це йдеться у Telegram "Проект".

Так, відшукали двоюрідну племінницю ПутінаТетяну Пташук, яка разом з донькою президента РФ є важливою людиною у системі охорони здоров’я.

У момент обрання Путіним президентом Тетяна, за фахом – психіатр, переїхала до Москви, а зараз вона завідувачка головлікаря поліклініки, де лікуються чиновники.

З 2004 по 2014 роки Пташук працювала заступницею гендиректора фармкомпанії "Біотек", саме тоді фірма почала отримувати великі держзамовлення.

Тетяна та її донька Олена Жидкова заробили на 7 квартир у Москві, Сочі та Володимирі, 4 будинки і земельні ділянки на суму понад 1,7 мільярда рублів.

Жидкова, своєю чергою, вивчилась на лікаря, після одруження стала головою компанії "РЖД-медицина".

Разом зі своїм братом Михайлом (нині заступником голови "Газпрому") Тетяна володіла компанією "Плитекс".

Зараз частка в компанії належить сину Михайла Денису Путіну.

Як писав УНІАН, у січні "Фонд боротьби з корупцією" Навального знайшов таємний палац Путіна під Геленджиком з льодовою ковзанкою, церквою, оранжереєю, своїм тунелем.

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