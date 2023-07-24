Під заборону потрапили і хірургічні операції, і гормональна терапія.

У Росії остаточно заборонили міняти стать за своїм бажанням. Відповідний закон підписав президент країни Володимир Путін.

Тепер в Росії заборонено проведення хірургічних операцій зі зміни статі, також поза законом опинилася спеціальна гормональна терапія, спрямована на формування первинних і вторинних статевих ознак протилежної статі.

Єдиний виняток зроблено для "лікування вроджених фізіологічних аномалій формування статі у дітей". У таких випадках допускається медичне втручання за рішенням лікарської комісії.

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Шлюби, в яких один з партнерів змінив гендерний маркер, будуть анульовані. Особи, які змінили стать до набрання чинності цим законом, тепер не зможуть стати усиновлювачами та опікунами, але вилучення вже усиновлених дітей у трансгендерних людей законом безпосередньо не передбачено.

Нові закони в Росії

Російська влада продовжує перетворювати країну в концтабір, ухвалюючи все нові закони відповідного характеру. Так, нещодавно Держдума вирішила розширити рамки призовного віку в Росії. Якщо раніше на строкову службу призивали тільки до 27 років, то тепер верхню планку підняли до 30 років.

Також до Держдуми внесли законопроект, який пропонує позбавляти росіян громадянства за "фейки" про армію. Такими в Росії вважають будь-які твердження, які розкривають правду про злочини російської армії в Україні або про реальний стан справ в самій армії.

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