Йдеться не лише про контрактну службу, а й про призов.

Президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно дозволив іноземним найманцям служити в російській армії. Відповідний документ вже опублікований на сайті Кремля.

Зазначається, що указ російського глави вносить поправки до Положення про порядок проходження військової служби від 1999 року. Тепер іноземці можуть нарівні з громадянами РФ служити в армії.

"Солдатами, матросами, сержантами, старшинами, які є громадянами (РФ - УНІАН), в тому числі мають громадянство іноземної держави або вид на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави", - йдеться в документ.

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При цьому зазначено, що мова йде не тільки про контрактну службу, а й про призов.

Водночас контракт на службу не можна підписувати іноземцям, які перебувають під слідством, мають обвинувальний вирок або непогашену судимість. Таке ж положення діє щодо росіян.

Крім того, контракт не можуть укладати іноземці, у яких не вийшов термін адміністративного покарання за наркотики.

Мобілізація в Росії - що відомо

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію. ЗМІ повідомили, що в російську армію призвали близько 492 тисяч осіб. При цьому частина мобілізованих просто кинули на гарячі ділянки фронту без будь-якої підготовки, щоб прикривати відступаючих.

Крім того, в Росії стали незаконно відправляти на війну проти України ув'язнених. Відзначається, що "гарматне м'ясо" в колоніях набирав особисто ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. Відповідне відео з'явилося в мережі.

В українській розвідці вважають, що призов зеков в Росії проходить на тлі нестачі бажаючих воювати проти бійців ВСУ.

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