Росіянка демонструє у мережі, що у неї "все чудово".

В Україні "задвохсотили" російського окупанта-лікаря з Волгоградської області. Його дружина, схоже, цій новині радіє.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, пропагандистські ЗМІ пишуть про ліквідацію "видатного" лікаря-кардіолога Олександра Назарова. 52-річний "мобік" служив у званні старшого лейтенанта на посаді командира медичного взводу.

Втім, пацієнти Назарова не вважають його настільки "видатним" лікарем. Серед відгуків є лише один позитивний, а його робочий акаунт має статус "Рейтинг знижено: лікар не підтвердив стаж, категорію та вчений ступінь".

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Залишилась у кардіолога молода вдова Ліана Назарова-Романенко, яка досить активна в соцмережах.

"Оптимізму у вдови кардіолога-"еСВеО"-шника не позичати. За нею не помічено панахідного настрою, навпаки - вдова сповнена оптимізму і має статус "Все чудово!!!", - іронічно додав експерт.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

Втрати ворога на сьогодні, 20 жовтня, серйозно зросли. Українські воїни за добу ліквідували рекордну кількість російських загарбників - 1 тис. 380 осіб.

Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 20 жовтня 2023 року орієнтовно склали приблизно 292 тис. 060 осіб.

Крім того, ліквідовано ще 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем та чотири реактивних системи залпового вогню.

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