Сигналом цього може стати деокупація Мелітополя Запорізької області.

Оголошенням незаконної анексії українських територій російський президент Володимир Путін "зробив Україні подарунок". Тепер Захід розглядатиме звільнення територій включно з Кримом "єдиним кейсом".

Про це в ефірі FREEDOM розповів військовий експерт Роман Світан.

На його думку, звільнення Криму можливе вже за тих умов, які у нас є зараз: "Той потік зброї, та підтримка нашої боротьби дає підстави сподіватися на повне звільнення українських територій до кордонів 1991 року. Якщо 2-3 рази посилити потік озброєння, це можна зробити вже в цьому році. Точно до весни ми Крим звільнимо".

Сигналом цього може стати деокупація Мелітополя Запорізької області.

"Якщо буде рішення щодо виходу наших військ на Мелітополь, то в принципі після звільнення Мелітополя можна займатися Кримом. Згідно з військовою наукою, це буде найоптимальніший варіант", - сказав експерт.

Світан відзначив "подарунок Путіна". У нього є надії, що Захід погодитися посилити поставки далекобійного озброєння.

"Путін зробив подарунок Україні, коли ухвалив рішення приймати до Конституції Росії новозахоплені території. Справа в тому, що це тепер все йде одним кейсом: Крим, Донбас, Херсон і частина Запоріжжя...У Захода більше не буде ніяких надій на вирішення цього мирним шляхом. Думаю, будуть зняті бар'єри щодо постачання тієї зброї, яку ми запитуємо. Можливо, будуть поставлені літаки, заявлена генералом Залужним паритетна зброя рівня "Томогавка" дальністю до 2 тисяч км, щоб ми могли діставати до Уралу і руйнувати військові об'єкти на території Росії", - пояснив Світан.

Звільнення Лиману

1 жовтня ЗСУ звільнили з-під окупації Лиман Донецької області, що відкрило шлях до звільнення всієї Луганської області.

За словами глави Пентагону, втрата міста для росіян буде дуже болючою. Адже ЗС РФ використовували населений пункт як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі Донецької області.

Його повернення - найбільше досягнення України на полі бою після блискавичного контрнаступу на північному сході Харківської області минулого місяця.

Повернення під контроль Лиману відбулося всього через день після того, як Путін проголосив незаконну анексію чотирьох областей України, включаючи Донецьку, де знаходиться Лиман, і помістив їх під "ядерну парасольку" Росії. "Проголошення" російської "влади" над 15% території України було категорично відкинуто Україною і західними країнами як незаконне.

Недавні успіхи України розлютили союзників Путіна, таких як глава Чечні Рамзан Кадиров, які закликали до "рішучіших заходів", включаючи застосування тактичної ядерної зброї. Прикметно, що Кадиров звинувачував у провалах не Путіна, а військове командування на місцях.

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