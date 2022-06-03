Ще мінус один "Солнцепек" окупантів.

Українські військові відпрацювали по позиціях окупантів у зоні активних бойових дій, якраз тоді як рашистів залучили до зйомок для російської пропаганди.

Сюжет показали в Известиях.

Кремлівські телевізійники знімали для ролика роботу "Солнцепека", яким Шойгу і Путін дуже пишаються.

Пропагандист на камеру розхвалював потужності машини, розповідаючи про "руйнівний термобаричний ефект" випущених ракет: "Це 100% деморалізаційна, дуже потужна така історія поєднання "пряника" у вигляді інформаційної роботи за допомогою гучномовців і такого "батога"..."

Але кореспондент "Известий" не договорив - якраз в цей момент ЗСУ вдарили по позиціях російських військ.

В результаті українські захисники вдарили прицільним вогнем по "Солнцепеку". На місці, де була розміщена техніка, утворився густий стовп диму.

Команді пропагандистів разом з російськими військовими довелося ховатися в кущах.

"Щойно українська артилерія відпрацювала по нашому району. Ну, цього слід було очікувати... Швиденько вантажимося і їдемо", - відповів пропагандист.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог продовжує зосереджувати всі зусилля на захопленні Луганської та Донецької області. Веде штурм Сєвєродонецька, має там частковий успіх.

Водночас глава Луганської ОВА Сергій Гайдай показав прибуття додаткових сил до угрупувань ЗСУ у місті.

Ворог намагався наступати у напрямку Лисичанська, Соледара і Бахмута, але був розбитий українськими силами та відкинутий на старі позиції.

Близько 20 БТГ росіяни перекинули на Слов'янський напрямок для відновлення наступу на місто.

Протягом дня противник також намагався захопити лівий берег Сіверського Донця і створити умови для форсування річки.

На Херсонському напрямку ворог перейшов до оборони.

ЗСУ знищили у боях вже 30 950 окупантів і тисячі одиниць російської техніки.

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