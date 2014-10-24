Китай запустив на Місяць супутник, який має повернутися на Землю

Повернення апарата очікується через 8 днів, пише Дзеркало тижня із посиланням на CNN.

Запуск був проведений з космодрому Сичан у провінції Сичуань у п'ятницю вранці. Після повернення апарат повинен приземлитися в автономному регіоні Внутрішньої Монголії.

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Китай вперше проводить такі випробування із супутником на висоті 380 тис. км з наступним поверненням на Землю.

Це вже четвертий успішний місячний запуск. Два перші запуски місячних зондів, які фотографували супутник під час обльоту та виконували інші дистанційні завдання, були здійснені у 2007 і 2010 роках.

Під час останнього апарат "Чан'е-3" здійснив м'яку посадку на Місяці у середині грудня 2013 року і доставив у Затоку веселок перший китайський луноход "Нефритовий кролик", який після виконання своїх завдань "заснув".

Як відомо, запуск випробувального апарату є черговим кроком у реалізації Китаєм програми зондування Місяця Чан'е. Китайська програма включає в себе три етапи: обліт навколо супутника Землі (Чан'е-1 та Чан'е-2), посадка на Місяць (Чан'е-3 і Чан'е-4) і повернення з Місяця на Землю (Чан'е-5 і Чан'е-6).

Китайські вчені вже почали реалізацію третього етапу програми. У 2017 році Китай хоче здійснити з космодрому Веньчан запуск супутника Чан'е-5. Місія цього супутника полягає у посадці на Місяць, збір зразків місячного грунту, після чого сутник повернеться на Землю.

Космічний апарат протестує технології, які будуть використовуватися для Чан'е-5.

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