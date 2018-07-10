Прогрес у розробці екзоскелету зіштовхнувся з проблемами етики

З технологією люди зможуть працювати більше і довше, але це може призвести до наслідків через психічне виснаження.

Технологія екзоскелету, яка дасть людям суперздібності, в даний час активно розробляється. Але етичні питання про те, чи варто щось подібне взагалі створювати і які загрози може нести винахід, лише починають з’являтися.

Екзоскелет – це зовнішня система, яку можна одягати для підтримки тіла з метою здолати наслідки ураження чи задля посилення біологічних можливостей. Її електродвигуни надають рукам і ногам людей додаткові рухливість, силу і витривалість, пише BBC.

Лабораторія біомеханіки Массачусетського технологічного інституту розробляє екзоскелет, який буде в повній гармонії працювати з людським тілом. Один з розробників Тайлер Клайтс вважає, що технологія зможе допомогти, приміром, піаністу, у якого з’явився артрит. Але розмірковуючи над тим, як професійний музикант може за допомогою екзоскелета відновити свої навички, він зауважив, що можна піти ще далі.

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«Чому не стрибнути з рівня піаніста «на четвірочку» до рівня п’ятірки з двома плюсами і стати тим, хто може дотягнутися до клавіш, до яких ніхто не міг дотягнутися раніше, чи стати творцем нових гармоній, які жодна людина до того не чула?» - каже Клайтс журналістам BBC.

«Я вважаю, це дуже цікаво, що ми – люди – задоволені тим, ким ми є і тією лінією, яка визначає межу наших можливостей», - додає він.

За допомогою технології нейронно-інтегрального дизайну команда Клайтса знайшла спосіб, як поширити роботу людську нервову систему на синтетичний світ і навпаки. В центрі лабораторії розміщена бігова доріжка, оснащена приладами, які заміряють, як багато сили докладає людське тіло під час бігу. Над нею встановлені камери фіксації руху, які стежать за тим, як саме люди згинають свої суглоби і скорочують м’язи. Ці дані допомагають розробити систему, яка покликана допомогти людям бігати чи ходити швидше чи більш ефективніше.

Розробники прагнуть винести можливості технології за межі біологічних. «Нормальність» стає майже лайливим словом.

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«Професор Г’ю Герр висловив мрію, яку я розділяю, про день, коли можна буде одягти екзоскелет, бігти через ліс зі швидкістю 20 миль на годину цілий день і не втомитися. Це було б дуже хвилююче і гарно, це той вид досвіду, який люди зараз не здатні отримати», - каже Клайтс.

Він додав, що також екзоскелети розробляться для того, щоб допомогти «медпрацівникам і офіціантам, які цілий день проводять на ногах».

«Зараз можна використовувати вантажопідйомник, щоб піднімати важкі речі. Але якщо можна буде зробити це ж саме за допомогою екзоскелета, вірогідно, це дозволило б людям краще виконувати поставлені завдання», - переконаний Клайтс.

За його словами, головне завдання на сьогодні – це зменшити неповороткі, велетенські сучасні екзоскелети і перетворити їх на певного роду спецодяг, який максимально буде співпрацювати з тілом людини.

У свою чергу, співзасновник «Фонду відповідальної роботехніки» професор Ноель Шаркі непокоїться через технологію, яка дозволить людям безперервно і довго працювати.

«Можна створити екзоскелети для будівельників, які дозволять людям менше фізично втомлюватися. Але триваліший період роботи буде виснажувати їх розумово. І у нас немає засобів це не допустити», - сказав він.

«Ми розробляємо ці системи, а потім думаємо, як їх можна неправильно використати. Нам потрібно розробити етику з самого початку. Я б створив екзоскелети, які б автоматично вимикалися після шести годин роботи», - додав Шаркі.

У свою чергу, Клайтс проти будь-якого обмеження технології: «Ми не відмовляємося від автомобілів лише тому, що деякі люди сідають за кермо п’яті».