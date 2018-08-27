Amnesty International закликала заборонити "роботів-убивць"

Amnesty International вважає необхідним гарантувати, щоб ключові рішення в застосуванні зброї, такі як вибір цілі, прийматиме людина.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала заборонити "роботів-вбивць" – повністю автономних систем озброєнь.

Про це йдеться у відповідній заяві правозахисників, опублікованому на сайті організації.

Правозахисники вважають, що не варто надавати машинам "право приймати рішення щодо життя і смерті".

"Роботи-вбивці - це більше не наукова фантастика. Поява наділених штучним інтелектом безпілотників, автоматичних гармат, які можуть самі вибирати собі ціль - свідчить про те, що технологічні прориви у сфері створення озброєнь набагато випереджають розвиток відповідного міжнародного права. Ми поступово скочуємося до ситуації в майбутньому, коли люди взагалі можуть бути відсторонені від прийняття рішень про застосування сили", - заявив дослідник і радник Amnesty International з питань штучного інтелекту і прав людини Раші Абдул Рахім.

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Amnesty International вважає необхідним гарантувати, щоб ключові рішення в застосуванні зброї, такі як вибір цілі, прийматиме людина. Тільки в такому випадку, на думку правозахисників, можна забезпечити дотримання міжнародного права.

В Amnesty International закликали виробити юридично обов'язкові стандарти для забезпечення того, щоб люди залишалися ключовою ланкою при реалізації "критично важливих функцій" автономних систем озброєнь, таких як ідентифікація, вибір і захоплення цілей.

Правозахисники відзначають, що за повну заборону смертоносних автономних систем озброєння виступають 26 країн світу, в тому числі Китай, Австрія, Бразилія і Єгипет.

Amnesty International виступила з такою заявою перед початком переговорів про летальні автономні системи озброєнь під егідою ООН. Вони починаються 27 серпня в Женеві. Очікується, що в переговорах візьмуть участь представники з 75 країн.

Раніше УНІАН повідомляв, що Москва виступає проти заборони повністю автономних бойових систем, а російські військові активно адаптують технології штучного інтелекту для своїх цілей.