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Вчені хочуть відправити на Місяць «капсулу часу» з інформацією у ланцюжках ДНК

16:48, 08 жовтня 2018
Наука та IT
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На Місяць відправлять капсулу з інформацією про досягнення людства / REUTERS

Ентузіасти фонду Arch Mission Foundation (AMF) хочуть зберегти спадщину людства, записавши інформацію про його здобутки на довговічні носії та розіславши їх за межі Землі. У 2020 році «капсула часу» з подібними носіями має бути відправлена на Місяць.

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Як повідомляє Naked Science, нещодавно фонд повідомив про досягнення угоди щодо партнерства з корпорацією Microsoft та Лабораторією молекулярних інформаційних систем Вашингтонського університету – вони надають підтримку у підготовці капсули для відправки на супутник Землі.

Планується, що в капсулу помістять статті з Вікіпедії, близько 10 тисяч оцифрованих фотографій, тексти десятків видатних книг та інші дані, записані на найтонших нікелевих пластинках, а також у послідовностях ланцюжків ДНК.

Синтез ДНК буде проводитися каліфорнійським біотехнологічним стартапом Twist Bioscience. В капсулу буде також розміщено інструкцію для розшифровки ДНК.

Тим часом AMF і Microsoft оголосили про прийом пам'ятних знімків для «місячної бібліотеки»: надіслати їх можуть усі охочі, розмістивши фотографію в одній із соціальних мереж з хештегом #MemoriesInDNA.

Фонд AMF прагне розіслати дані про людство за межі Землі на випадок глобальної катастрофи. Говорячи про кінцеву мету своєї роботи, у фонді посилаються на ідеї великого фантаста Айзека Азімова, в книгах якого описується «Галактична бібліотека» — розсипані по космосу сховища цінної інформації.

Передбачається, що проект фонду дійсно охопить найближчі небесні тіла, включаючи Місяць та Марс, а потім і всю Сонячну систему.

Нагадаємо, на думку вчених Місяць колись міг бути домом для позаземного життя.

Так, життя могло потрапити на Місяць після метеоритного удару. У свій час атмосфера на супутнику нашої планети була більш придатна для підтримки життя, ніж зараз. Хоча такий період в його історії тривав не довго.

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Теги: #наука#місяць#людство як вид