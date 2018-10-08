Вчені хочуть відправити на Місяць «капсулу часу» з інформацією у ланцюжках ДНК
Ентузіасти фонду Arch Mission Foundation (AMF) хочуть зберегти спадщину людства, записавши інформацію про його здобутки на довговічні носії та розіславши їх за межі Землі. У 2020 році «капсула часу» з подібними носіями має бути відправлена на Місяць.
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Як повідомляє Naked Science, нещодавно фонд повідомив про досягнення угоди щодо партнерства з корпорацією Microsoft та Лабораторією молекулярних інформаційних систем Вашингтонського університету – вони надають підтримку у підготовці капсули для відправки на супутник Землі.
Планується, що в капсулу помістять статті з Вікіпедії, близько 10 тисяч оцифрованих фотографій, тексти десятків видатних книг та інші дані, записані на найтонших нікелевих пластинках, а також у послідовностях ланцюжків ДНК.
Синтез ДНК буде проводитися каліфорнійським біотехнологічним стартапом Twist Bioscience. В капсулу буде також розміщено інструкцію для розшифровки ДНК.
Тим часом AMF і Microsoft оголосили про прийом пам'ятних знімків для «місячної бібліотеки»: надіслати їх можуть усі охочі, розмістивши фотографію в одній із соціальних мереж з хештегом #MemoriesInDNA.
Фонд AMF прагне розіслати дані про людство за межі Землі на випадок глобальної катастрофи. Говорячи про кінцеву мету своєї роботи, у фонді посилаються на ідеї великого фантаста Айзека Азімова, в книгах якого описується «Галактична бібліотека» — розсипані по космосу сховища цінної інформації.
Передбачається, що проект фонду дійсно охопить найближчі небесні тіла, включаючи Місяць та Марс, а потім і всю Сонячну систему.
Нагадаємо, на думку вчених Місяць колись міг бути домом для позаземного життя.
Так, життя могло потрапити на Місяць після метеоритного удару. У свій час атмосфера на супутнику нашої планети була більш придатна для підтримки життя, ніж зараз. Хоча такий період в його історії тривав не довго.