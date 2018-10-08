Вчені хочуть відправити на Місяць «капсулу часу» з інформацією у ланцюжках ДНК

На Місяць полетять статті з Вікіпедії, оцифровані фото, тексти десятків видатних книг та інші безцінні дані.

Ентузіасти фонду Arch Mission Foundation (AMF) хочуть зберегти спадщину людства, записавши інформацію про його здобутки на довговічні носії та розіславши їх за межі Землі. У 2020 році «капсула часу» з подібними носіями має бути відправлена на Місяць.

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Як повідомляє Naked Science, нещодавно фонд повідомив про досягнення угоди щодо партнерства з корпорацією Microsoft та Лабораторією молекулярних інформаційних систем Вашингтонського університету – вони надають підтримку у підготовці капсули для відправки на супутник Землі.

Планується, що в капсулу помістять статті з Вікіпедії, близько 10 тисяч оцифрованих фотографій, тексти десятків видатних книг та інші дані, записані на найтонших нікелевих пластинках, а також у послідовностях ланцюжків ДНК.

Синтез ДНК буде проводитися каліфорнійським біотехнологічним стартапом Twist Bioscience. В капсулу буде також розміщено інструкцію для розшифровки ДНК.

Тим часом AMF і Microsoft оголосили про прийом пам'ятних знімків для «місячної бібліотеки»: надіслати їх можуть усі охочі, розмістивши фотографію в одній із соціальних мереж з хештегом #MemoriesInDNA.

Фонд AMF прагне розіслати дані про людство за межі Землі на випадок глобальної катастрофи. Говорячи про кінцеву мету своєї роботи, у фонді посилаються на ідеї великого фантаста Айзека Азімова, в книгах якого описується «Галактична бібліотека» — розсипані по космосу сховища цінної інформації.

Передбачається, що проект фонду дійсно охопить найближчі небесні тіла, включаючи Місяць та Марс, а потім і всю Сонячну систему.

Нагадаємо, на думку вчених Місяць колись міг бути домом для позаземного життя.

Так, життя могло потрапити на Місяць після метеоритного удару. У свій час атмосфера на супутнику нашої планети була більш придатна для підтримки життя, ніж зараз. Хоча такий період в його історії тривав не довго.